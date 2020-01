Leivi: il paese dell’olio, dei Vip e dei centenari

Leivi, paese collinare alle spalle di Chiavari che si affaccia anche sulla Fontanabuona, è un comune tranquillo; diversi personaggi importanti, in particolare del mondo musicale, lo hanno scelto come buon ritiro. Tra i Vip anche Romeo Benetti, classe 1945, campione di calcio appartenuto alla Sampdoria, ma anche a Juventus, Milan Lazio. Abita a Leivi con la moglie da quasi trent’anni; possiede un uliveto da 25.000 metri ed è stato in passato anche testimonial di Leivi Città dell’olio.

Dall’ultima intervista rilasciata ai microfoni della Rai lo si può considerare anche un testimonial di Leivi. Alla domanda come mai ha scelto di vivere qui in collina, ha risposto: “Con mia moglie abbiamo visto le lapidi del cimitero: tutti morti a 85, 90 anni ed oltre. Così abbiamo deciso di vivere qui”.

Il sindaco Vittorio Centanaro ride: “Quella di Benetti è solo una battuta. Anche se a Leivi esiste un bel gruppo prossimo a festeggiare il secolo. Centenaria ce n’è una sola, nata a Coreglia vive a Leivi e sta benissimo. L’abbiamo festeggiata un mese fa col sindaco di Coreglia”.

Quanto a Benetti il sindaco dice: “E’ una persona apparentemente arcigna; è serio, determinato, disponibile e collaborativo. Naturalmente siamo fieri di annoverarlo tra i nostri concittadini”.