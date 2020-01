Le ricette di Renzo Bagnasco: Sancrau alla genovese

Da: Renzo Bagnasco – La vera cuciniera genovese … oggi. Panesi Editore

Ricetta

Sancrau alla genovese

Ingredienti: 2 piccole verze o cavoli cappuccio, aceto di vino bianco o di mele, 2 spicchi d’aglio, 3 cucchiai di olio evo, cotechino e sale.

Esecuzione: mettere a cuocere il cotechino dopo averlo forato con una forchetta a che ceda il grasso; intanto, tolte le foglie esterne, affettare il cavolo a striscioline da lavare accuratamente sotto l’acqua corrente per evitare certe presenze indesiderate quindi, in una casseruola di terracotta o, meglio se la si possiede, in una pentola di pietra ideale per distribuire equamente il calore, cuocerli con un filo d’olio coperchiati e a fuoco lento sino a che comincino ad “allentarsi”. Scolare l’eventuale liquido che avranno ceduto e insaporirli con l’aglio sottilmente affettato, nuovo olio, un po’ di aceto da aumentarsi mano a mano che cuoce secondo il proprio gust. A metà cottura unirvi il cotechino tagliato a spesse fette e rimestare. Portare a cottura aggiungendo acqua o aceto se lo si vuole ancor più piccante. Occhio alla gastrite!!!

C’è chi, preferendolo colorato, vi diluisce un po’ di superconcentrato di pomodoro. Questo piatto, genovese da sempre anche se trae origine dal tedesco Sauerkeraut (erba acida), compare già nelle vecchie cuciniere ancorché quasi introvabile perché è classificato alla tedesca, cioè non nei “lessi di verdura” ma bensì sotto la voce <“guarnizione”. Nasce vegetariano ma visto che si accendeva il fuoco, perché non arricchirlo e farlo un piatto unico?? Mia madre lo ha sempre fatto (senza concentrato) per la gioia di noi ragazzi; l’importante era che il cavolo avesse preso “il gelo” per non creare disagi intestinali: è indispensabile l’aiuto del gelo preso sui campi per gustarlo crudo, condito in insalata.