Cogorno: “Lavori a Ruscalla, siamo soddisfatti”

Da Laura Bacchella e Oriano Castelli, consiglieri comunali di ‘Cogorno Democratica –Partecip@ttiva’ riceviamo e pubblichiamo

Laura Bacchella e Oriano Castelli, consiglieri del gruppo ‘Cogorno Democratica Partecip@TTIVA’, esprimono soddisfazione per l’avvio dei lavori necessari a risolvere il problema della viabilità in località Ruscalla, problema per cui nei giorni scorsi avevano anche presentato un’interrogazione all’Amministrazione Comunale.

Quasi contemporaneamente, è stata trovata una soluzione anche per la vicenda ‘Real Fieschi’, altro argomento su cui i consiglieri comunali avevano presentato un’interrogazione per capire come consentire ai ragazzi di continuare a giocare in una società del Comune di Cogorno.