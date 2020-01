Chiavari: Danilo Chiumento, un “Viaggiatore solitario”

di Giuseppe Valle

Un pomeriggio di poesia con la raccolta “Viaggiatore solitario” di Danilo Chiumento, per le Edizioni Internòs.

Danilo Chiumento.







Alla sua prima esperienza di poeta, l’avvocato Chiumento affronta temi essenziali come la vita, i sentimenti, le situazioni difficili, le sensazioni, i sogni, le fantasie, i ricordi che ha trascritto sottoforma di immagini e simboli. Mi dice che anche il tema doloroso della guerra ha come meta la pace perché la speranza va sempre alimentata.

Goffredo Feretto, Elvira Landò e Danilo Chiumento

La presentazione, dopo le parole introduttive dell’editore Goffredo Feretto che ha letto un componimento intitolato “Memoria” adattissimo al Giorno della Memoria che si sta per celebrare, Elvira Landò ha analizzato con grande sensibilità e acutezza i molti temi che l’Autore ha disseminato nelle 14 piccole sezioni della sua raccolta. Forza e splendore di un’anima intensa che guida il lettore che voglia guardare dentro e fuori di sé. Tanti interrogativi, anche senza risposta, contraddizioni, immagini nuove e originali, l’assedio dei sentimenti che però non vengono mai nominati, presenze non definite ma importanti. I versi rivelano noi a noi stessi in questo inesorabile viaggio in cui la velocità del tempo e delle vicende che ci lasciamo alle spalle ci lasciano spesso attoniti.

Una delle immagini ricorrenti è il vento, sempre diverso, che trasporta su ali di rondine, che piega gli alberi come il dolore piega noi. Il mare che si confonde con il cielo, esperienza quotidiana per noi e quanto mai significativa: cielo e mare sono la bellezza, il creato, l’ignoto, il mistero…

Al termine lo stesso Chiumento si è meravigliato di quanto Elvira Landò abbia saputo cogliere nelle poesie: l’autore ispirato non sa la ricchezza di quello che ha scritto.

Va reso anche onore a Goffredo Feretto, coraggioso editore che in tempi come i nostri si ostina a pubblicare raccolte di poesie.