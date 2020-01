Camogli: “Stop agli alloggi al posto di negozi”

Da Claudio Pompei, consigliere comunale capogruppo di “Camogli nel Cuore” riceviamo e pubblichiamo

Interpellanza. Via della Repubblica

A seguito degli attuali regolamenti che le precedenti amministrazioni hanno creato e che l’attuale ha continuato ad applicare permettendo di cambiare destinazione d’uso ai locali livello strada in via della Repubblica da negozi ad appartamenti se godono di alcune caratteristiche tecniche, constatata la nostra contrarietà a questo modus operandi,

appreso che il Sindaco e la sua giunta, dopo le pressioni ricevute, abbiano manifestato la disponibilità a modificare il piano regolatore per non consentire più la trasformazione in oggetto dei vani a bordo strada affermando che le autorizzazioni già concesse non devono in nessun modo essere revocate o modificate garantendo i principi di uno stato di diritto,

chiediamo al Sindaco e alla sua Giunta di intervenire attraverso lo strumento della “delibera di giunta” dando immediatamente risoluzione al problema senza dover far passare anni necessari per rivedere e modificare il Piano Regolatore come la storia camoglina insegna.

Nell’attesa di verificare la reale volontà politica di sanare la situazione.