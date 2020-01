Da Alessandro Mortola riceviamo e pubblichiamo

A Camogli festa della Presentazione del Signore Gesù al Tempio (Candelora) presso l’Oratorio di N.S. Addolorata e il Santuario di N.S. del Boschetto il giorno della vigilia, sabato 1 febbraio.

Durante la S. Messa, che sarà applicata per i defunti dell’ultimo trimestre, vi sarà il rinnovo degli impegni confraternali e si pregherà per le vocazioni Sacerdotali, Diaconali e Religiose. Il ricavato dalle offerte verrà utilizzato per aiutare i seminaristi di Arenzano.

Programma

ore 16.30 arrivo della statua di Gesù Bambino di Arenzano nell’Oratorio di N.S. Addolorata

ore 16.55 benedizione delle candele impartita dall’arciprete don Danilo Dellepiane ed a seguire processione in Santuario con il Bambino Gesù

ore 17 Messa solenne presieduta da padre Michele Goegan rettore del Santuario del Bambino Gesù di Arenzano e rinnovo degli impegni Confraternali

La Messa sarà applicata per don Amos e per i defunti dell’ultimo trimestre; il Coro del Santuario “Don P. Benvenuto” svolgerà il servizio musicale; sarà a disposizione un monaco Benedettino Olivetano per le confessioni.