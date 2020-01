Camogli: concorso “Un manifesto per la Sagra del pesce”, 17 i partecipanti

Dalla Pro Loco Camogli riceviamo e pubblichiamo

Oggi è scaduto il termine per la consegna delle Opere per partecipare al Concorso “Un Manifesto per la Sagra del Pesce”, indetto dall’Associazione Turistica Pro Loco Camogli con il Patrocinio del Comune di Camogli.

Per l’iniziativa i disegni presentati sono 17, provenienti non solo da Camogli, ma anche da Santa Margherita Ligure, Genova, Leivi, Casarza Ligure, San Colombano, Como, Milano e dalla Svizzera.

La mostra delle opere allestita presso l’Ufficio della Pro Loco e la pubblicazione online delle stesse avverranno solo dopo che la Giuria qualificata avrà decretato il vincitore.

Mentre il vincitore del “Premio del pubblico” sarà decretato dalla somma dei voti presi durante la mostra e dai “mi piace” messi sull’opera pubblicata sulla pagina Facebook della Pro Loco.