Da Augusto Sartori, consigliere regionale “Fratelli d’Italia” riceviamo e pubblichiamo



“Oggi passeggiando per San Fruttuoso di Camogli mi sono imbattuto in alcuni bagnanti “atipici”. I cinghiali son sempre più numerosi e non è più possibile trascurare la questione. Porterò l’argomento all’attenzione del Consiglio Regionale.”