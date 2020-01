Una Virtus Entella incomprensibile sembra voler premiare lo scarso pubblico presente; segna nel primo tempo la Cremonese; ma i padroni di casa non vanno oltre il pareggio e nella ripresa non trovano la forza per reagire e regalare una vittoria casalinga. Pur con l’attenuante delle assenze, dove è finita la squadra del 4 a 4 di Livorno?