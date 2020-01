Sestri: credono abbia bisogno di aiuto, stava dormendo

I vigili del fuoco sono nel cuore delle persone, non solo dopo la tragedia del ponte Morandi; sono moltissimi i bambini che sognano di fare questo mestiere e che si emozionano eseguendo le prove previste da Pompieropoli. Il passaggio dei loro mezzi rossi incuriosisce. Sono molti i servizi definiti di “routine” di cui non si ha notizia: piccole fughe di gas; soccorsi ad anziani soli, caduti in casa che non riescono a rialzarsi; persone prigioniere di ascensori bloccati; stillicidi e così via.

Ieri sera una persona non rispondeva a telefono, né a chi suonava alla porta. Erano le 22 ed è scattata la macchina dei soccorsi che significa attivare il 118, i carabinieri e i vigili del fuoco. Tutti a Sestri Levante in località , Case di Sotto. Fortunatamente la persona stava semplicemente e profondamente dormendo.