‘Santa’: torna VelaFestival, dal 24 al 26 aprile

Da Vela Cup & VelaFestival riceviamo e pubblichiamo

Vela Cup e VelaFestival vi aspettano a Santa Margherita Ligure, nel cuore del Golfo del Tigullio, da venerdì 24 a domenica 26 aprile. Quest’anno sarà ancora di più una grande festa della vela, per voi e la vostra barca.

Quante novità! La Vela Cup, l’unica manifestazione velica dove centinaia di barche di ogni genere si confrontano, per la prima volta si sviluppa su tre giornate di regate con percorsi ancora più divertenti e due premiazioni: una sabato 25 sera nella splendida dimora storica Villa Durazzo (con grande festa finale e ingresso gratis al mitico Covo di Nord Est) e una il 26 pomeriggio al VelaFestival. Le pre-iscrizioni sono aperte su www.velacup.it e per chi la fa subito c’è uno sconto del 10% sull’iscrizione.

Diventa un velista migliore. C’è un’altra novità: dopo ogni regata ci sarà una clinic tenuta da velisti esperti, per imparare dai vostri ‘errori’ in mare. E un incontro focus su come utilizzare al meglio l’elettronica di bordo per far correre più veloce la vostra barca.

Il tutto nella cornice del VelaFestival sulle banchine di Santa Margherita (ingresso gratuito), dove potrete trovare tutti i prodotti, gli accessori e i servizi dei migliori operatori per soddisfare la vostra passione. La vela.