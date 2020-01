‘Santa’: presentata la mezza maratona internazionale delle Due Perle

Dall’ufficio Comunicazione del Comune di Santa Margherita Ligure riceviamo e pubblichiamo

La XVª edizione della mezza maratona internazionale delle Due Perle, che unisce Santa Margherita Ligure e Portofino, in programma domenica 2 febbraio, avrà un sapore davvero speciale, grazie al ritorno al percorso originario, compreso proprio tra le due perle del Tigullio Occidentale.

Un anno fa la chiusura della strada che conduce a Paraggi e Portofino, resa inagibile dagli effetti della devastante mareggiata dell’ottobre precedente, e riaperta nell’aprile successivo, costrinse infatti gli organizzatori a modifiche forzate del tracciato, che rimase infatti limitato al territorio di Santa Margherita Ligure.

Ora il prestigioso appuntamento, promosso e organizzato dall’Atletica Due Perle, in collaborazione con i Comuni di Santa Margherita Ligure e Portofino, torna – per la soddisfazione di tutti – al circuito tradizionale: partenza alle 9 da lungomare Andrea Doria, nella zona di Ghiaia a Santa Margherita Ligure e arrivo, sempre a “Santa”, ai giardini di piazza Martiri della Libertà, dopo due passaggi in Piazzetta a Portofino, per un totale di 21,097 km, e il transito di metà gara di fronte alla basilica di Nostra Signora della Rosa in piazza Caprera, nel cuore del centro storico sammargheritese.

La mezza maratona, per l’ottavo anno consecutivo, verrà inoltre preceduta, il sabato pomeriggio (ore 15), dalla Portofino Run, corsa di 10 km, compresa sempre tra Santa Margherita Ligure e Portofino (una sola volta andata e ritorno), che torna a sua volta al tracciato originario; abbinata, lungo lo stesso percorso, alla non competitiva “CorriSanta”, inedita passeggiata ludico-sportiva aperta a tutti e senza classifica.

“La mezza maratona delle Due Perle è sempre un evento molto atteso perché preannuncia l’arrivo della nuova stagione – afferma il Vicesindaco di Santa Margherita Ligure, Emanuele Cozzio – Quest’anno è giusto ricordare come nel 2019 la manifestazione si svolse ugualmente nonostante la mancanza della “materia prima”, ovvero la strada per Portofino, che era purtroppo inagibile. Da parte di tutti, fin da subito, c’è stata la ferma volontà di tornare, per questa edizione, al percorso originario, e per tutto questo devo dire grazie a tutte le Istituzioni e ai volontari impegnati sul territorio. Speriamo ora che le condizioni meteo ci aiutino a regalare ai partecipanti un’edizione davvero da ricordare”.

“Questo evento è innanzitutto la dimostrazione della collaborazione in atto tra le amministrazioni comunali di Santa Margherita Ligure e Portofino – fa eco Giorgio D’Alia, Vicesindaco di Portofino – Si tratta, in assoluto, di una delle manifestazioni più importanti per tutto il Tigullio Occidentale, in grado di assicurare una destagionalizzazione del turismo nel periodo invernale. Confidando nel bel tempo, chi correrà potrà farlo immergendosi in un vero e proprio paradiso”.

“Con la mezza maratona delle Due Perle si inaugura la stagione contraddistinta dal brand ‘Santa 6 Supersport’ – ricorda la Consigliera comunale delegata allo Sport di Santa Margherita Ligure, Patrizia Marchesini – Un evento che abbiamo voluto potenziare con l’inserimento della “CorriSanta” e che può, nel suo insieme, fornire un notevole impulso al turismo fuori stagione”.

In vista del fine settimana dell’1 e 2 febbraio, sono previsti numeri di tutto rispetto, come anticipa Nicola Fenelli, presidente dell’Atletica Due Perle: “Per la mezza maratona della domenica ci aspettiamo tra i 1.600 e i 1.800 partecipanti, il sogno sarebbe quello di arrivare a 2.000, mentre per la Portofino Run e la ‘CorriSanta’ del sabato dovremmo toccare come minimo a quota 800 e forse anche a 1.000. Sono attesi podisti provenienti da ogni parte d’Italia, ma anche dall’estero, garantendo alla manifestazione un respiro sempre più internazionale. Un grazie sincero alle Forze dell’Ordine e alle numerose associazioni di volontariato cittadine, senza le quali allestire un evento del genere sarebbe impossibile”.

Sotto il profilo agonistico la ‘Due Perle’ può vantare, tanto in campo maschile quanto in ambito femminile, un albo d’oro di tutto rispetto, avendo salutato i successi di fondisti e maratoneti del calibro di Ruggero Pertile (tre vittorie), Daniele Meucci, Ornella Ferrara, Emma Quaglia (tris pure per la campionessa genovese) e Valeria Straneo (anche per la piemontese un tris di affermazioni, compreso l’acuto di dodici mesi fa) e anche il campione olimpico di maratona ad Atene 2004 Stefano Baldini ha recentemente nobilitato con la sua presenza, anche nelle vesti di testimonial, la manifestazione.

Il miglior tempo sul percorso appartiene, tra le femmine, a Valeria Straneo, che nel 2012 chiuse in 1 ora 11’20”, mentre tra i maschi Stefano La Rosa, nel 2015, tagliò il traguardo dopo 1 ora 03’26”. Un record che quest’anno potrebbe vacillare, dato che domenica 2 febbraio è atteso al via il keniano Samuel Ndungu Mwangi, che nel 2018 ha chiuso la mezza maratona di Wachau, in Austria, in 1 ora 00’42” e vanta, sulla stessa distanza, addirittura un “personale” di 59’55”, anche se risale al 2010. Il forte atleta di Nairobi si è peraltro aggiudicato l’edizione di tre anni fa della mezza maratona di Genova, a contendergli il successo dovrebbe essere Said El Otmani, italiano di origini marocchine, che può a sua volta vantare un “personale” di tutto rispetto: 1 ora 01’31”.

Attesi al via anche l’Onorevole Maurizio Lupi e il consigliere regionale Andrea Costa. Lupi, grande appassionato di podismo, ha recentemente ottenuto, alla Camera dei Deputati, l’approvazione all’unanimità di una mozione in favore di atleti stranieri impegnati in manifestazioni podistiche in Italia per snellire le relative procedure burocratiche, impegnando inoltre il Governo a promuovere all’estero maratone e mezze maratone che si organizzano in Italia.

La mezza maratona delle Due Perle si conferma inoltre molto sensibile agli aspetti legati alla solidarietà. Sarà infatti presente per l’occasione, con un proprio stand, l’associazione “Bambini di Malika”, coordinata da Ruggero Rossi, impegnata in un’importante progetto in Senegal per garantire alla comunità locale spazi da dedicare allo sport e alla cultura, per grandi e piccini. Verranno inoltre raccolti indumenti e materiali tecnici adeguati al podismo da inviare direttamente in Etiopia, per far sì che arrivino al villaggio di Bekoji, autentica fucina di fuoriclasse del fondo e mezzofondo.

Nella giornata di sabato 1° febbraio la manifestazione si terrà nella prima parte del pomeriggio e comporterà la chiusura al traffico della strada per Portofino dalle 14.30 alle 16.15 circa, mentre la domenica sarà interessata la fascia oraria mattutina, con chiusura al traffico dalle 8.30 alle 12.