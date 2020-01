‘Santa’: mezza maratona delle Due Perle, divieti e circolazione

Dall’ufficio Comunicazione del Comune di Santa Margherita Ligure riceviamo e pubblichiamo

Divieti e circolazione veicolare in occasione della mezza maratona internazionale delle Due Perle

Per il giorno 1 febbraio 2020 sabato

a) Dalle ore 11.00 e sino al termine della manifestazione prevista alle ore 18.00, è istituito il divieto di sosta con rimozione forzata nelle aree di parcheggio riservate alla sosta dei motocicli, dei ciclomotori, della zona merci site rispettivamente in Piazza Martiri della Libertà sulla carreggiata e interna ad essa in adiacenza all’Anfiteatro Bindi;

b) Dalle ore 08.00 e sino termine manifestazione viene istituito il divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati, eccetto veicoli autorizzati, in via Generale Liuzzi tratto in fregio al Palazzetto dello Sport;

c) Dalle ore 11,00 e sino al termine della manifestazione è istituito il divieto di sosta con rimozione forzata a tutte le categorie di veicoli – ambo i lati – P.zza Martiri della Libertà – C.so Marconi – Via Bottaro – Via Garibaldi – Via Milite Ignoto – Lungomare R. Rossetti – Via Paraggi a Monte;

d) Dalle ore 14.00 sino alle ore 16.30 è interdetto l’utilizzo degli stalli di sosta e lo spostamento di veicoli eventualmente in sosta nell’area di parcheggio pubblico, in località Paraggi sito in via Paraggi a Monte, ad esclusione dei veicoli autorizzati.

a. A deviare il traffico veicolare proveniente dalla parte a monte di Via Favale in Via Jacopo Ruffini, indi in Via Maragliano dove sarà a sua volta deviato in Viale Minerva dalle ore 13.00 e sino al termine della manifestazione di che trattasi

b. A deviare il traffico veicolare pesante superiore a 3,5 T, proveniente da Rapallo, in Piazza Vittorio Veneto in direzione L.go Giusti dalle ore 13.00 a fine manifestazione

c. A deviare il traffico veicolare pesante superiore a 3,5 T, proveniente da SP 39 e via XXV Aprile, in Piazza Vittorio Veneto in direzione Rapallo, dalle ore 13.00 a fine manifestazione

d. Ad interdire, dalle ore 14.30 e sino al termine della manifestazione, la circolazione a tutte le categorie dei veicoli, nelle intersezioni con il percorso di gara con: Via Bottaro – Via Jacopo Ruffini per Via Milite Ignoto – Via Benedetto Costa per Via Milite Ignoto – Via Fortunato Costa per Via Milite Ignoto – Via Marsala – Via Maragliano – Via N.Bixio – Via Amm. Canevaro – Area ex Spertini – Via G. Costa – Via B. Costa – Via alla Cervara – Area Covo _ Punta Pedale – Via Repellini per Lungomare R. Rossetti – Via al Monastero della Cervara per L.re R. Rossetti – parcheggio sito in loc. Paraggi per Via Paraggi a Monte, eccetto i mezzi di polizia e/o di soccorso.

Per il giorno 2 febbraio domenica

e) Dalle ore 06,00 fino alle ore 12.00 o comunque sino al termine delle operazioni di rispristino della viabilità a termine della manifestazione è istituito il divieto di sosta con rimozione forzata a tutte le categorie di veicoli, negli stalli dell’area di Piazza Martiri della Libertà e precisamente aree a pagamento sia comunali (antistante Pizzeria La Palma, Billy Ballo, Farmacia Internazionale), sia in gestione soc. Assobello (area a fianco anfiteatro Bindi, area presso Castello), zona merci zone riservate a ciclomotori e motocicli sia sulla carreggiata che fuori carreggiata lato Anfiteatro Bindi;

f) Dalle ore 08,00 alle ore 09.15 l’autoservizio pubblico di Taxi viene temporaneamente spostato dalla L.go Giusti, fronte cinema centrale. Dopo la partenza ed il riposizionamento dei veicoli posti a sicurezza del percorso il posteggio taxi potrà essere regolarmente riattivato nella posizione di origine.

g) Dalle ore 06,00 e sino a fine manifestazione, nel tratto di Via della Vittoria compreso tra P.zza Caprera e l’intersezione di Via Solimano e nel tratto di Via Solimano compreso tra la Via Algeria e la Via della Vittoria è istituito il divieto di sosta con rimozione forzata.

h) Dalle ore 06.00 e sino termine manifestazione viene istituito il divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati, eccetto veicoli autorizzati, in via Generale Liuzzi tratto in fregio al Palazzetto dello Sport;

i) Dalle ore 06.00 sino al termine manifestazione viene istituito il divieto di sosta con rimozione forzata in via Generale Liuzzi – dall’accesso della via da piazza Roccatagliata – anche per consentire l’installazione di apposito gonfiabile segnaletico della manifestazione;

j) Dalle ore 06.00 e sino alle ore 9.30 viene istituito il divieto di sosta con rimozione forzata in via Gramsci dall’intersezione con via Trieste e sino a Piazza V. Veneto – per consentire l’installazione di apposito gonfiabile segnaletico della manifestazione;

k) Dalle ore 06.00 e sino alle ore 9.30 viene istituito il divieto di sosta con rimozione forzata in

· via Doria ambo i lati dall’intersezione con via Gramsci a Piazza Vittorio Veneto comprese aree a pagamento, aree disabili, aree merci, posti cicli-motocicli, aree fermata bus e capolinea bus di linea

· via Gramsci dal civico 41 al civico 75 – area a pagamento – ad eccezione dal posto disabili personalizzato in fregio al civico 77

l) Dalle ore 06,00 fino alle ore 12.00 o comunque sino al termine delle operazioni di rispristino della viabilità a termine della manifestazione è istituito il divieto di sosta con rimozione forzata a tutte le categorie di veicoli – ambo i lati – in Via Pescino – P.zza Martiri della Libertà – C.so Marconi – Via Bottaro – Via Garibaldi – Via Milite Ignoto – Lungomare R. Rossetti – Via Paraggi a Monte;

m) Dalle ore 08.00 sino alle ore 12.00 è interdetto l’utilizzo degli stalli di sosta e lo spostamento di veicoli eventualmente in sosta nell’area di parcheggio pubblico, in località Paraggi sito in via Paraggi a Monte, ad esclusione dei veicoli autorizzati

1. Per quanto espresso in preambolo, al fine di consentire il sicuro svolgimento della manifestazione, il Comando della Polizia Locale è autorizzato:

per il giorno 2 febbraio 2020 domenica

e. A deviare il traffico veicolare proveniente dalla parte a monte di Via Favale in Via Jacopo Ruffini, indi in Via Maragliano dove sarà a sua volta deviato in Viale Minerva dalle ore 08.00 e sino al termine della manifestazione di che trattasi

f. A deviare il traffico veicolare di veicoli di massa c.p.c. max 9 T, proveniente da Rapallo, in via Trieste – via Roma dalle ore 8.00 alle ore 9.30 e comunque sino ad avvenuta partenza dei partecipanti e riapertura di via Doria

g. A deviare il traffico veicolare pesante superiore a 3,5 T, proveniente da SP 39 e via XXV Aprile, in Piazza Vittorio Veneto in direzione Rapallo, dalle ore 09.30 (comunque subito dopo la fase di partenza e ad avvenuto smontaggio delle strutture logistiche) a fine manifestazione

h. Ad interdire, dalle ore 8.30 fino alle ore 12.00 o comunque sino al termine delle operazioni di rispristino della viabilità a termine della manifestazione, la circolazione a tutte le categorie dei veicoli, nelle intersezioni con il percorso di gara con: Via Bottaro – Via Jacopo Ruffini per Via Milite Ignoto – Via Benedetto Costa per Via Milite Ignoto – Via Fortunato Costa per Via Milite Ignoto – Via Marsala – Via Maragliano – Via N.Bixio – Via Amm. Canevaro – Area ex Spertini – Via G. Costa – Via B. Costa – Via alla Cervara – Area Covo _ Punta Pedale – Via Repellini per Lungomare R. Rossetti – Via al Monastero della Cervara per L.re R. Rossetti – parcheggio sito in loc. Paraggi per Via Paraggi a Monte, eccetto i mezzi di polizia e/o di soccorso

i. Ad interdire la circolazione e la sosta, dalle ore 6.00 fino alle ore 12.00 o comunque sino al termine delle operazioni di rispristino della viabilità a termine della manifestazione sulla tratta interessata dal percorso – via Pescino via Solimano sino a via Della Vittoria – via Don Minzoni -Via Algeria/Tunisia;

Dal giorno 31 gennaio 2020 venerdì

n) Dalle ore 06.00 sino al termine dell’evento viene istituito il divieto di sosta con rimozione forzata in piazza V. Veneto (rotonda a mare), per la consistenza di n. 2 stalli per il deposito S.I. Sebach, in attesa del definitivo posizionamento

Per i giorni 1 e 2 febbraio 2020 – sabato e domenica

o) Dalle ore 06.00 e sino al termine della manifestazione prevista per le ore 18.00 è istituito il divieto di sosta con rimozione forzata nel parcheggio di Piazza Vittorio Veneto (rotonda a mare) per tutti i veicoli ad eccezione di quelli dell’organizzazione dell’evento, ed inoltre al fine di consentire l’allestimento del posto di primo soccorso medico,

p) Al fine di ricoverare i veicoli eventualmente rimossi dal percorso per motivi di sicurezza pubblica vengono riservati n. 20 stalli presso il parcheggio FS in via Raoul Nobili dalle ore 11.00 del 01/02/2020 alle ore 19 del 02/02/2020

q) Per eventuali veicoli rimanenti in sosta per motivi tecnico-logistici nelle aree di sosta, generalmente destinate a tale utilizzo ed adiacenti al percorso della manifestazione, sarà interdetta la circolazione e lo spostamento negli orari di sospensione della circolazione stradale previsti per lo svolgimento delle competizioni