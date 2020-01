Riomaggiore: lavori sulla litoranea per le frane

di Guido Ghersi

Da qualche giorno sono iniziati i lavori, per concludersi domani, per il ripristino di tre smottamenti lungo la strada provinciale n° 370 della litoranea tra la galleria Biassa e il paese di Riomaggiore nelle Cinque Terre. Per questo motivo la Provincia ha istituito un senso unico alternato dalle ore 7 alle ore 18 in corrispondenza dei tre dissesti. Negli ultimi due mesi le piogge avevano causato tre frane in punti diversi della provinciale, tali da comportarne la temporanea chiusura.