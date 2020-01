Recco: domani alle 16 flash mob delle ‘sardine del Tigullio’

Domani alle 16, in piazza del Comune a Recco, manifestazione delle “Sardine del Tigullio”; sarà presente Emilio Ricci, vicepresidente nazionale Anpi.

Prevista pioggia, si calcola potranno essere presenti dalle 600 alle 700 persone; anche se una previsione esatta è impossibile, così come domani lo sarà stabilire le presenze effettive.

Si tratta di un flash mob – assicura Massimo Riva, referente delle “Sardine del Tigullio”, privo di bandiere, vessilli e simboli di partito. Il comando della polizia municipale ha emesso un’ordinanza che vieta il transito e il posteggio di moto in una zona attigua alla piazza, per evitare situazioni di pericolo. In caso di pioggia i manifestanti potranno trasferirsi sotto i portici di via Assereto.

Le manifestazioni delle “sardine” sono molto tranquille sotto il profilo dell’ordine pubblico; la presenza delle forze dell’ordine potrebbe tuttavia tutelare manifestanti e tranquillizzare i residenti.

Domani tra i temi affrontati, la cessazione dello Sprar nei Comuni di Recco e Sori.