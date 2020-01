Recco: “Ambiente i primi sei mesi per migliorarlo”

Dallo staff del sindaco Carlo Gandolfo riceviamo e pubblichiamo

Il primo semestre dell’amministrazione Gandolfo. Oggi parliamo di ambiente e rifiuti.

Prosegue con le attività dell’assessorato all’Ambiente, guidato da Edvige Fanin, il report sulle misure attuate dalla Giunta Gandolfo, nell’arco dei primi sei mesi di lavoro. Nel dettaglio si sono svolte le seguenti attività:

– lotta all’abbandono di rifiuti e ai conferimenti non conformi;

– maggior attenzione alla pulizia e allo spazzamento di tutto il territorio comunale;

– pulizia straordinaria nei mesi di luglio, agosto e settembre volta alla riqualificazione e all’igienizzazione dei marciapiedi e dei passaggi pedonali posti sotto i portici cittadini;

– intervento di pulizia da plastica e rifiuti di spiagge e fondali marini, dopo la festa dell’8 settembre;

– dal 19 al 21 luglio 2019 svolgimento del “Posidonia Green Festival”, durante il quale sono stati svolti convegni, laboratori e proiezioni cinematografiche, per la sensibilizzazione alle problematiche ambientali,;

– campagna di comunicazione anti mozziconi di sigarette rivolta ai gestori di pubblici esercizi e ristoranti della città, tenuti a sistemare posacenere all’ingresso delle proprie attività;

– mostra di disegni per la campagna di sensibilizzazione su raccolta differenziata e ambiente, a cura del Consiglio Comunale dei Ragazzi, in collaborazione con l’assessorato alla pubblica istruzione;

– programma triennale, in sinergia con Nucleo regionale di vigilanza faunistico ambientale, per il controllo, il censimento e la prevenzione dei danni derivanti dalla fauna selvatica;

– ordinanza che autorizza i cittadini a utilizzare il legname depositato sulla spiaggia ai fini della combustione in impianti termici civili.

(foto archivio)