RASSEGNA STAMPA. Chiavari: furti pronto comitato di sicurezza

LA NOSTRA RASSEGNA STAMPA

Il Secolo XIX. Chiavari: furti, pronto il Comitato di sicurezza.

Riva Trigoso: ultimato il restyling del ponte Balbi sul Petronio. Sestri Levante: nuova statua di Lustig. Sestri Levante: come preparare il ‘prebuggiun’. Sestri Levante-Lavagna: sconto del 30% in A-12. Casarza Ligure: differenziata al 73%. Cogorno: lavori per la frana di Ruscalla Chiavari: il ministero abbatte le barriere architettoniche in stazione. Chiavari: ispezioni in A-12, raffica di chiusure. Carasco: inaugurato nuovo quartier generale di Arcaplanet. Chiavari: quattro pretendenti per per la Rsa Gianelli. Chiavari: doppio guasto alla linea elettrica. Chiavari: bici rubata, messa in vendita on line. Chiavari: Marconi-Delpino, realtà sempre più innovativa.

Rapallo: Excelsior sempre più al top. Rapallo: spunta il leasing costruendo per la piscina del Poggiolino. Santa Margherita Ligure: Andrea Bernardin prosciolto dall’accusa di falso. Santa Margherita Ligure: nel 2019, 157 veicoli sequestrati perché privi di assicurazione.

Camogli: telecamere in zone strategiche contro i furti. Recco: ponte di ferro, ditta inadempiente. Recco: Mirko Mussi guida anche i vigili di Sori.

