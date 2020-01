Rapallo: Carlo Bagnasco, il ‘delfino’ di Berlusconi’

Gli esami non finiscono mai. Carlo Bagnasco in soli cinque mesi scarsi potrà dimostrare di avere invertito la rotta di “Forza Italia”, partito alla deriva che in Liguria aveva resistito solo nel feudo di Rapallo? Nominato coordinatore regionale dallo stesso Silvio Berlusconi, lavora anche sedici ore al giorno: otto dedicate alla sua città, le altre otto per “Forza Italia”.

Obiettivo fare rientrare nel partito quanti ne erano stati delusi per diversi motivi, sia dovuti alla politica nazionale sia a localismi. Come sindaco e membro del consiglio nazionale Anci, Bagnasco ben conosce i disagi e i problemi dei sindaci e da qui forse vuole partire, visti i suoi frequenti contatti con tanti colleghi. Forse auspica o sogna anche un assessorato regionale ai sindaci, affidato a qualunque abbia fatto il primo cittadino e ben conosca come la macchina arrugginita della burocrazia freni tante iniziative senza tuttavia evitare intralci e garantire l’auspicato sano funzionamento della macchina pubblica.

Per vincere la sua battaglia politica e raccogliere i frutti del suo lavoro, il ligure Carlo Bagnasco dovrà attendere i risultati dello spoglio alle elezioni regionali e capire se Forza Italia ha ottenuto più voti di cinque anni fa. Mantenendo quelli del suo Levante; incrementando quelli in provincia di Imperia e, vincendo il derby a Portofino dove alla vigilia elettorale non è esclusa una visita di Silvio Berlusconi, fiero del suo allievo Carlo Bagnasco che qualcuno ad Arcore definisce quale probabile “delfino” del cavaliere.

Nelle foto Carlo Bagnasco con Claudio Scajola e Silvio Berlusconi