Rapallo: caccia alle bombe nei fondali del golfo

Il dragaggio del fondale nel Golfo di Rapallo, ne impone innanzitutto il monitoraggio per verificare la presenza o meno di ordigni; un’esame che in genere eseguono ditte specializzate con idonee strumentazioni. Di ordigni nel Tigullio ne sono stati segnalati diversi dopo la mareggiata del 29-30 ottobre 2018 che ha sconvolto i fondali; in genere si tratta di materiale impiegato durante l’ultima guerra mondiale.

Ci sono probabilità di trovare ordigni inesplosi nel Golfo di Rapallo? Per saperlo, può essere interessante leggere “Rapallo 1944-1945 – Diario di due anni di Guerra” scritte da Giuseppe “Pippo” Costa. Un volume uscito postumo, grazie alla famiglia Costa che ha voluto regalare alla città e al comprensorio memorie che spiegano come si viveva a Rapallo durante la guerra, come viveva una famiglia borghese, quanti e quali erano i pericoli: gli alpini della Monterosa; i fascisti; i tedeschi; la fame, la salute e soprattutto gli aerei che passavano quasi quotidianamente e sganciavano bombe; specialmente se in porto vi erano Mas tedeschi e bettoline.

Giuseppe Costa descrive in poche righe fatti importanti oggi dimenticati. Il primo bombardamento a Rapallo avviene il 21 giugno 1944 quando un caccia sgancia bombe sull’albergo Elisabetta e sede del comando tedesco, mancandolo di poco; nessun morto o ferito. Il 28 luglio alle 8.50 un nuovo raid causa 31 morti, altrettanti feriti, case distrutte sulla piazza della chiesa che riporta danni. Due giorni dopo le bombe sganciate finiscono sugli scogli e in mare davanti al Kursal.

Il 28 gennaio 1945, Costa annota: “Questa notte a mezzanotte bombe su Rapallo; due presso il Savoia, le altre in mare davanti al porto”

26 febbraio: “Questa sera un piccolo convoglio tedesco proveniente da Genova e diretto verso Spezia è stato attaccato da un aereo notturno. A un certo momento il convoglio si è rifugiato sotto il Kursal. L’aereo ha sganciato a due riprese… abbiamo sentito i fischi delle bombe sganciate dall’aereo e finite in mare davanti al Kursal”.

6 marzo: “Durante la notte cannonate in mare e bombe. Attacchi di aerei a convogli e bettoline”.

Il racconto di Costa riguarda solo gli ultimi due anni di guerra e il nostro è un sunto. Occorre tenere inoltre presente che gli “sminatori” in servizio nel dopoguerra per bonificare il territorio, in genere gettavano in mare gli ordigni trovati. Quanti di questi ordigni sono stati trovati e fatti brillare dalla fine della guerra ad oggi? Il fondale ne nasconde ancora? A rispondere sarà la ditta incaricata di verificare il monitoraggio.

La chiesa dei Santi Gervasio e Protasio dopo il bombardamento