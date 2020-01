Portofino: è morto il fotografo Franco Bolzoni

Se il Red Carpet che legava Rapallo a Portofino aveva ottenuto uno strepitoso successo, lo si deve innanzitutto a Marco Pogliani che lo aveva inventato; parte della notorietà era però dovuta alle immagini del fotografo Franco Bolzoni. Un autentico artista. E’ morto improvvisamente a 57 anni. Lascia la moglie e due figli. La filosofia che lo guidava nello scattare un’immagine sono ampiamente spiegate nel suo sito. Lavorava per diversi importanti giornali nazionali e per agenzie. Era noto in tutto il Tigullio ed in particolare a Portofino.

Franco Bolzoni (dal suo sito )