Lettere/ “Rapallo, il mercato di piazza Venezia e i prezzi”

Da Francesco Thellung riceviamo e pubblichiamo

Leggo con stupore diverse dichiarazioni e contributi, anche su altre testate, circa la “desertificazione” del mercato di piazza Venezia a Rapallo.

Non senza ipocrisia nessuno ha scritto a chiare lettere che i prezzi praticati presso tale mercato sono simili a quelli di una gioielleria, ben superiori non soltanto a quelli della grande distribuzione ma anche a quelli del commercio al dettaglio. Sembra che i venditori del mercato abbiano compiuto, e da molti anni, la scelta miope di attuare quello che sembra un accordo di cartello che equipara i prezzi su livelli davvero esosi. Basterebbe fare un giro al mercato ortofrutticolo di Chiavari per osservare una piazza vivace, piena di banchi e affollata, dove moltissime persone visitano il mercato anche e soprattutto per la convenienza dei prezzi.

Mercato è sinonimo di qualità. Ma soprattutto di convenienza. Sono sicuro che se i gestori dei banchi di Rapallo fossero meno ingordi vedrebbero la piazza piena e i loro guadagni crescere a dismisura. In uno spirito di sana concorrenza e senza pretendere di diventare un quotidiano, ma deserto, mercatino di eccellenze gastronomiche.