Lettere/ “Agenzia di Rapallo sparita. E i nostri 2.000 euro?”

Da Renata Tripoli riceviamo e pubblichiamo

A mio marito è stato regalato ad ottobre 2019 un buono per un viaggio del valore di circa 2000 euro presso l’agenzia Tennis Travel di Rapallo. Nei giorni scorsi ci siamo recati presso l’agenzia ma abbiamo scoperto che nel frattempo ha chiuso senza avvertirci e tanto meno senza restituirci i soldi. Da notare che verso metà novembre mio marito si era recato in tale agenzia a comunicare che avremmo usufruito del buono in primavera e gli era stato detto che non ci sarebbe stato nessun problema. Abbiamo anche telefonato al numero appeso alla porta che rimanda ad una altra agenzia di Alessandria ma ovviamente non risponde nessuno… chissà che fine hanno fatto i soldi e quante altre persone si trovano nella stessa nostra situazione.