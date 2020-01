Giorno della Memoria: gli insigniti da Mattarella

Dalla Prefettura di Genova riceviamo e pubblichiamo

Il Presidente della Repubblica, per il terzo anno consecutivo, ha voluto destinare, quale suo premio di rappresentanza per le celebrazioni del Giorno della Memoria 2020, una Medaglia che costituisce il segno tangibile di apprezzamento dell’impegno che le Istituzioni tutte e le Associazioni operanti su questo territorio mettono in campo nel promuovere e coltivare la memoria della Shoah.

Il Comitato per l’organizzazione delle celebrazioni, istituito presso la Prefettura, ha elaborato un programma, compendiato nella brochure allegata, che si sviluppa in un arco temporale ampio – dal 12 gennaio all’11 marzo – e contempla iniziative di varia natura, mostre, incontri, proiezioni e spettacoli teatrali rivolti all’intera popolazione, specie alle fasce giovanili, in conformità allo spirito che anima la legge istitutiva del Giorno della Memoria.

Tra i passaggi più significativi dell’itinerario celebrativo la seduta solenne del Consiglio Regionale, svoltasi il 22 gennaio scorso, con l’orazione ufficiale di Laura Fontana, Responsabile per l’Italia del Mémorial de la Shoah di Parigi, nonché la Cerimonia Istituzionale che si terrà il 27 gennaio prossimo, alle ore 10.30, nella suggestiva cornice della Sala del Maggior Consiglio di Palazzo Ducale, alla presenza delle massime autorità civili, militari e religiose della provincia e di numerose scolaresche.

Il momento centrale della cerimonia del 27 gennaio è costituito dall’orazione di Ferruccio De Bortoli, Presidente onorario del Memoriale della Shoah di Milano.

Nel corso della stessa iniziativa saranno premiate le classi vincitrici del concorso provinciale indetto dal MIUR “I giovani ricordano la Shoah”, le quali illustreranno brevemente al pubblico i propri elaborati.

Si procederà, quindi, alla consegna delle Medaglie d’Onore concesse dal Presidente della Repubblica ai signori Giuseppe Alessandrini, Ercole Bellando, Giovanni Battista Canepa, Dario Gualeni, Eugenio Spinozzi, Mario Tedeschi e Giuseppe Trogi, deportati e internati nei lager nazisti e destinati al lavoro coatto per l’economia di guerra.

La cerimonia si concluderà con la consegna delle pergamene agli Eredi dell’Aned.

A seguire, nel Cortile Maggiore di Palazzo Ducale, andrà in scena “Sottosopra”, performance coreografica ispirata all’opera di Marc Chagall, danzata dagli allievi del corso di perfezionamento professionale del danzatore contemporaneo “L’azione silenziosa”.