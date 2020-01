Gattorna: brucia canna fumaria e tetto, un intossicato

Ieri alle 21.20 in via del Commercio a Gattorna, frazione di Moconesi in Fontanabuona, si è verificato l’incendio di una canna fumaria che si è esteso ad una quindicina di metri del tavolato del tetto. Sono intervenuti i vigili del fuoco di Chiavari, Rapallo e Genova con l’autoscala e autobotti. L’aggressione all’incendio ha dato immediati risultati. Tanto che l’edificio, in cemento armato, è agibile. I vigili del fuoco hanno terminato l’intervento di bonifica a mezzanotte.

Il 118 è intervenuto anche con un ambulanza della Croce Rossa perché un uomo residente nell’abitazione, ha riportato un principio di intossicazione; è stato trasportato in codice giallo al pronto soccorso di Lavagna.