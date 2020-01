Chiavari: stazione ferroviaria senza barriere architettoniche

di Giuseppe Valle

È stato annunciato ufficialmente questa mattina un intervento atteso da tempo: Roberto Traversi, sottosegretario per le Infrastrutture e i Trasporti e il sindaco Marco Di Capua hanno illustrato il progetto di abbattimento delle barriere architettoniche della stazione ferroviaria, grazie al finanziamento di 6 milioni e mezzo di euro del Ministero e 400.000 euro del Comune.

In particolare si prevede la dotazione di tre ascensori, una rampa laterale di accesso alla stazione, dietro la fermata degli autobus, anch’essa ampliata con una porzione oggi occupata dal posteggio per i dipendenti delle Ferrovie, l’innalzamento del marciapiede del primo binario, il restauro del sottopasso, l’ampliamento del posteggio di corso Assarotti grazie all’acquisizione del cosiddetto “binario morto” oggi in grave stato di degrado.

Tutte queste migliorie consentiranno non solo un più agevole accesso alla stazione per chiavaresi, turisti, pendolari, disabili e passeggini ma anche un maggior collegamento del centro con il lungomare e il porto.

La gara d’appalto sarà ufficializzata il 10 febbraio ed entro 6 mesi prenderanno il via i lavori che dovrebbero concludersi nell’autunno del 2021.