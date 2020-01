Chiavari: Sos furti. Droga e alcol vengono ignorati

Chiavari città dei furti? Si verificano come in ogni altro comune della Penisola. Forse molti non li denunciano neppure perché privi di assicurazione; per vergogna; nella convinzione che sarebbe tempo perso.

C’è chi dice che approfittando dei furti ci si possa costruire, all’occorrenza, una buona campagna elettorale. Ma questa è un’altra storia.

Il quadro andrebbe completato dicendo, ad esempio, che non si verificano scippi, che potrebbero finire in diretta, attraverso le telecamere, negli uffici delle forze dell’ordine preposte a vedere ed esaminare i video. Le telecamere sono, infatti, un ottimo deterrente contro i reati; ci sono anche gli allarmi; le semplici luci esterne che illuminano finestre, porte, terrazze a rischio.

C’è chi condivide anche il fatto che i furti vadano resi noti alla pubblica opinione perché chi ascolta possa tutelarsi.

Peccato che non nascano comitati contro l’uso eccessivo di alcol che ben conoscono le forze dell’ordine che quasi quotidianamente, nel Tigullio, fermano persone ubriache alla guida o gli addetti ai soccorsi che spesso si trovano davanti giovanissimi devastati dall’alcol.

Peccato che non nascano comitati contro l’uso di droghe, leggere e pesanti. Nonostante quasi quotidianamente le forze dell’ordine del Levante sporgano denunce o effettuino arresti.