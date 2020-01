Chiavari: Mezza Maratona, ora si punta a 1500 iscritti

Da Asd Chiavari Tigullio Outdoor riceviamo e pubblichiamo

Il 20 giugno per Chiavari e per tutti gli appassionati di running è una data da marcare in agenda, e non solo perché l’estate sarà ufficialmente a un passo, ma anche perché a salutarla sarà la sesta edizione della Mezza Maratona serale.

La macchina organizzativa si è messa ufficialmente in moto, confermando tutte le quattro opzioni di partecipazione: la Mezza vera e propria, la “Quasi 8 km”, la staffetta 7×3 e l’amatissima Family Run. Un mix di proposte per continuare a crescere.

“Senza peccare di presunzione – affermano le ragazze di ASD Chiavari Tigullio Outdoor – siamo convinti che il traguardo dei 1500 partecipanti sia ormai alla portata di un evento che ha saputo consolidarsi tanto sul nostro territorio quanto fra i runner italiani”. Anche sul piano commerciale e mediatico l’obiettivo è registrare un crescente numero di sponsorizzazioni e partnership.



“Che per Chiavari la “Mezza” sia ormai un appuntamento riconosciuto a livello extra-regionale lo dimostrano le prenotazioni registrate nel 2019 dalle strutture ricettive del Tigullio centrale che, come ci ha confermato il vice-presidente degli albergatori, Bernardo Pessagno, hanno avuto un significativo numero di pernottamenti grazie alla manifestazione, ossia agli atleti e ai loro accompagnatori”.

A breve saranno aperte le iscrizioni, sia in modalità on line che presso i punti convenzionati.