Chiavari: Giardini assolto, lo aveva denunciato Garibaldi

Da Giovanni Giardini, consigliere comunale a Chiavari, riceviamo e pubblichiamo

La giustizia esiste! Oggi 24 gennaio 2020 si è chiuso il procedimento penale che mi vedeva imputato ai sensi del reato di cui all’art.612 comma1 del c.p., come “Minaccia di ingiusto danno”.

Reato commesso in Chiavari in data 15 ottobre 2014, la persona offesa, quindi denunciante era il sig. Sandro Garibaldi.

Voglio ricordare il fatto:

il tutto legato allo smaltimento delle alghe spiaggiate, oggi con un procedimento penale in corso dove figurano purtroppo sei indagati.

Allora, come oggi in minoranza chiedevo, con altri consiglieri al sig. Sandro Garibaldi, nella sua veste istituzionale alla nettezza urbana di istituire una Commissione di indagine , per avere chiarimenti politici e tecnici, sulla somma esorbitante richiesta dalla ditta addetta allo smaltimento del materiale spiaggiato.

Importo che da 40.000 euro era passato a 360.000 euro, con conseguente aumento della Tari per i Chiavaresi.

In un primo momento assecondava la richiesta dicendo: (sua dichiarazione giornalistica del 5 ottobre 2014 Corriere Mercantile) “Ben venga una commissione che chiarisca quanto avvenuto……”

In un secondo momento nel Consiglio Comunale del 15 ottobre 2014, non si pronunciò sulla Commissione, dicendo ben poco.

Vedendo il suo atteggiamento, parlai io e lui non gradì, ritenendosi offeso e procedette ad una denuncia penale nei miei confronti.

Oggi si è concluso come ho detto prima, il procedimento a mio carico con la motivazione “Il fatto non sussiste”, a totale garanzia del mio comportamento tenuto.

Un motivo in più per tutelare la cittadinanza, nella mia qualità di Consigliere Comunale, l’attività amministrativa da qualunque persona sia svolta.

Sia tecnico, che politico.

Ringrazio lo studio dell’ Avv. Vaccaro in Genova e un abbraccio particolare all’ Avv. Nicola Scodnik.