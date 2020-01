Chiavari: fiaccolata per Giulio Regeni

di Giuseppe Valle

La pioggia non l’ha avuta vinta sul desiderio di manifestare per ottenere risposte veritiere sul caso di Giulio Regeni, ritrovato cadavere in Egitto il 25 gennaio 2016. I genitori del giovane e l’Italia tutta aspettano ancora la verità su questa oscura vicenda e le pressioni sul governo egiziano non hanno ancora ottenuto gli effetti sperati.

Piazza Mazzini alle ore 17





Molti i politici che hanno dato la loro adesione: Venetina Ghio, sindaco di Sestri, Danilo Repetto, sindaco di Mezzanego, Francesco Olivari, sindaco di Camogli, Luca Garibaldi, consigliere regionale, e poi Roberto Kasman, Andrea Lavarello del Comitato, Roberto Pettinaroli, Loredana Marangone, Marco Branchetti, per nominarne solo alcuni.

Roberto Kasman

Valentina Ghio





Il corteo si è diretto all’Auditorium San Francesco





Donatelli Nicolini ha lette un brano dal libro pubblicato dalla madre di Giulio Regeni





Dopo i saluti dei sindaci, ha preso la parola Carlo Bonini, giornalista di Repubblica, uno dei massimi esperti del caso Regeni, da lui seguito fin dall’inizio.