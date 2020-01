Chiavari: cormorano ucciso da 7 pallini; la denuncia di Ayusya

Dall’Associazione Ayusya riceviamo e pubblichiamo la pec inviata in data odierna al protocollo di Regione Liguria

Siamo ad informarVi che in data 18 gennaio 2020 un cormorano è deceduto all’interno dell’oasi avifaunistica dell’Entella.

Abbiamo sottoposto le spoglie animali a RX al fine di escludere una morte dovuta ad arma da fuoco. I raggi, eseguiti dalla Clinica Sestri Levante hanno evidenziato la presenza di 7 pallini.

Abbiamo inoltrato una denuncia per maltrattamento animale (protocollo verbale gecs02 2020 vd 900087; protocollo sdi gecs022020900081) presso la legione carabinieri liguria stazione lavagna il giorno 23 gennaio 2020.

Abbiamo consegnato il cormorano ormai cadavere al Servizio Veterinario della Asl4 lo stesso giorno accludendo copia del c/d dei RX per far sì che l’Izs potesse accertare ufficialmente le cause del decesso.

In tal contesto siamo a richiedere che il numero di cormorani da abbattere previsto dalla deliberazione n° 905/2019 (punto: ” di autorizzare, decorsi 60 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento sul Burl e fino al 15 marzo 2020, ai sensi dell’art. 19 bis della L. 157/92, il prelievo in deroga, con le modalità previste nell’allegato “Piano di controllo selettivo del Cormorano nella Regione Liguria – Anni 2019-2023”, con un numero di capi abbattibili che non dovrà superare nell’intero territorio regionale n. 90 soggetti.”) sia ribassato di un capo, in quanto già deceduto e quindi da sottrarre dal numero generale di presenze specifiche.

Ci permettiamo di dichiarare il nostro fermo dissenso in merito alla deliberazione stessa.