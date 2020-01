Zoagli: Associazione “Due Torri”, lunedì Consiglio direttivo

Da Gian Giacomo Solari, presidente dell’Associazione “Due Torri Zoagli”, riceviamo e pubblichiamo

Lunedì 27 pv alle ore 18.00 nella sede in Piazza della Stazione 1 a Zoagli, si terrà il Consiglio Direttivo dell’Associazione. Nell’odg l’approvazione del bilancio consuntivo dell’esercizio 2019, gli eventi effettuati nel 2019 e la programmazione dell’attività nell’anno in corso. Inoltre sarà consegnato un depliant attestante tutte le iniziative ed eventi organizzati nel periodo 2011 – 2019 dal direttivo in carica che terminerà il mandato a fine anno, salvo qualche variazione nei primi anni.

periodo 2011 – 2019

Pubblicazioni

Periodico “ La Piazzetta “

otto numeri; n. 58 dicembre 2011 – n. 59 marzo 2012 – n. 60 giugno 2012 – n. 61 settembre 2012

n. 62 dicembre 2012 – n. 63 aprile 2013 – n. 64 luglio 2013 – n. 65 giugno 2014

Ristampa libro: “ Dall’Età Pre-Romana al Medioevo “ n. 150 copie febbraio 2015

Ristampa libro: “ Zoagli dal 500 al 700 n. 200 copie ottobre 2016

Nuovo libro: “ La Storia delle Chiese e degli Oratori di Zoagli “ n. 500 copie giugno 2019

Spettacoli

10/11.3.2012 Mostra fotografica Le donne del risorgimento

3.8.2012 Incontro tra i due golfi

8/16.9.2012 Mostra Di Pietra e di Filo

2.8.2013 Incontro tra i due golfi

6.8.2014 Incontro tra i due golfi

16.4/1.5.2019 Anteprima d’estate 2019 Tutti in piazza a Zoagli

Consiglio direttivo

Il Consiglio Direttivo per il biennio 2019 – 2020 è cosi composto:

Presidente: Gian Giacomo Solari

Vice-presidente: Elisabetta Piaggio

Segretaria: Silvia Secco

Tesoriere: Luisa Murgia

Consiglieri: Andrea Giuseppe Norero, Oreste Vago e Remigio Volante.

Spettacoli a Villa Vicini

10.7.2016 La festa dello Joga

14.7.2016 Scarsa lingua di terra che orla il mare Agave Chiavari

9.7.2017 Estemporanea di pittura

14.7.2017 Bruno Lauzi racconta Agave Chiavari

30.7.2017 Concerto Quartetto Formus

21.4/6.5.2018 Euroflora 2018 apertura villa con orario 14,00/18,00

21.4.2018 Affissione nella bacheca del Testo storico completo inerente Villa Vicini

7/14.7.2018 Mostra fotografica Le donne negli occhi delle donne

8.7.2018 Joga

28.7.2018 Il viaggio perfetto è circolare Agave Chiavari

19.26.7/2.8.2018 Tre giovedì di proiezione film

22.6.2019 Presentazione del nuovo libro La storia delle Chiese e degli Oratori di Zoagli

30.6.2019 Presentazione libricino Gian Giacomo Solari al 2018

7.7/1.9.2019 Visite guidate numero nove a Villa Vicini e al Castello Duca Canevaro

3.8.2019 Concerto Jazz serata di jazz moderno complesso Trio

31.8/15.9.2019 Mostra degli artisti zoagliesi

Iniziative di interesse sociale

Comunicazione al Presidente della Regione Liguria Claudio Burlando per apertura scuole medie

Richiesta da promotore dei commercianti zoagliesi al Sindaco Rita Nichel di istituire un servizio di bus-navetta nel periodo estivo nell’orario serale per il rientro dei cittadini e dei turisti nelle frazioni

Comunicazione al Presidente della Regione Liguria Claudio Burlando, chiedendo un suo intervento sui ritardi della stesura del Puc (piano regolamento comunale)

Petizione all’Atp per posticipare la partenza da Zoagli centro di 5’ la partenza per Semorile

Richiesta al Sindaco Rita Nichel per i residenti a Zoagli centro di avere per tutto l’anno un posto auto a un prezzo equo

Petizione alla PT per avere più personale nell’ufficio nel periodo estivo

Segnalazione asfalto difettoso e scivoloso nel tratto Rapallo-Chiavari al commissario straordinario Provincia di Genova Piero Fossati e all’Anas

Richiesta al Sindaco Franco Rocca per effettuare servizio pubblico con bus-navetta o taxi in Via Canevelli dopo il mercato del martedi e dopo la SS Messa della domenica

Richiesta di sinergia negli orari tra Trenitalia e Atp trasporti inviata a Regione Liguria e Città Metropolitana in modo da avere distanziati i mezzi per Chiavari e Rapallo nell’arco dell’ora, attualmente è tutto concentrato in 20’ dai 45’ ai 04’

Richiesta al Commissario Prefettizio di ripristinare balaustra e punto luce in Via Garibaldi

Richiesta al Commissario Prefettizio di far effettuare potatura nel pitosforo nella scalinata di accesso alla stazione ferroviaria dalla galleria

Segnalazione con richiesta di apertura al Commissario Prefettizio dei servizi igenici all’inizio del lungomare di ponente e nel parcheggio sotto Piazza XXVII Dicembre