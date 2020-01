Val di Vara: le opportunità per le piccole imprese

di Guido Ghersi

Fino a venerdì 31 gennaio la Regione Liguria sarà in tour per raccontare alle piccole imprese dell’entroterra le opportunità offerte dai bandi dedicati alla digitalizzazione e ai voucher formativi per l’accesso alla formazione delle micro imprese dei Comuni delle aree interne liguri. Un’occasione di confronto con le micro imprese che nella provincia della spezia toccherà la Val di Vara a Sesta Godano e Beverino lunedì 27 gennaio. Intanto è stata prorogata a venerdì 28 febbraio la scadenza per la presentazione delle domande dei due bandi di da 6, 7 milioni di euro complessivi per il piccolo commercio.