Sestri-Lavagna: riduzione del 30% sul pedaggio in A-12 ai residenti

Dalla segreteria dell’onorevole Roberto Traversi, sottosegretario di Stato a Infrastrutture e Trasporti, riceviamo e pubblichiamo

Come già anticipato, grazie all’impegno del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti è stato firmato il protocollo d’intesa tra Autostrade per l’Italia SpA, Anas SpA, Telepass SpA ed i Comuni di Sestri Levante e Lavagna che permetterà di compensare almeno in parte i disagi degli utenti che percorrono le strade interessate dai lavori di manutenzione in essere sull’Aurelia: fino al termine dei lavori – previsto per il 23 maggio 2020 – gli autoveicoli di classe A e B in transito sull’autostrada A12 con entrata in autostrada al casello di Lavagna ed uscita a casello di Sestri Levante e viceversa godranno di una riduzione del pedaggio autostradale nella misura del 30% .

Grazie al nulla osta del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è stato possibile raggiungere questo accordo che sarà nuovamente disciplinato qualora gli interventi di ripristino della viabilità non si concludano nei termini previsti.

Posso godere della riduzione del 30% tutti i transiti effettuati tramite pagamento con il Telepass – e coloro che non hanno attiva tale modalità di pagamento potranno beneficiare di una agevolazione se residenti nei comuni interessati ovvero la gratuità del contratto per i primi 6 mesi dalla stipula se sottoscritto entro il 31 gennaio 2020.

Coloro che pagano attraverso altri mezzi di pagamento , per godere dello sconto dovranno ritirare lo scontrino del pedaggio dopo ogni transito e poi spedirlo ad Autostrade per l’Italia.