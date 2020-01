‘Santa’, Lavagna: porti, “Che ne è dell’interrogazione? (2)

Dallo staff della “Tigulliana” riceviamo e pubblichiamo

Nel settembre del 2018, la stampa on-line e cartacea del Levante ligure forniva notizia di un’interrogazione posta al Ministero delle Infrastrutture a firma dell’On. Roberto Traversi, avente a oggetto le concessioni portuali di Lavagna e di Santa Margherita Ligure.

L’interrogazione fu presentata anche nel corso di una conferenza stampa ospitata al Punto Incontro della Tigulliana.

Non avendo a tutt’oggi avuta conoscenza di un’evoluzione del procedimento e in considerazione della carica assegnata all’On. Traversi quale Sottosegretario al Mit, sarebbe interessante conosce lo stato della procedura e ricevere notizie in merito alle due vicende e alle conclusioni dell’interrogazione presentata.

Due vedute aeree dei porti di Santa Margherita Ligure e di Lavagna