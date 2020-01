‘Santa’: “Ci ha lasciato Mario Zepponi, stamattina i funerali”

Dallo staff della “Tigulliana” riceviamo e pubblichiamo

Sorridente e sereno sino all’ultimo, felice dell’intensa vita vissuta, se n’è andato (all’età di 97 anni) Mario Zepponi, già dirigente dell’ufficio tecnico del Comune di Santa Margherita Ligure durante il periodo della ricostruzione post bellica sino agli anni Settanta.

Zepponi per lungo tempo, dopo il pensionamento, fu attivo volontario di opere sociali prima in Zambia e poi in Romania.

Gioviale, generoso e buono di animo, era da molti anni un grande Amico della “Tigulliana”. Ancora lo scorso 30 novembre fu festeggiato in occasione dei suoi 97 anni, portati con serena lucidità.

Lo ricordiamo pubblicando questa foto, scattata due anni or sono, quando (assieme a Raffaella Saponaro Monti-Bragadin) fu premiato a Villa Durazzo per il suo impegno sociale.

I funerali si svolgeranno questa mattina, alle ore 10, presso la Basilica di N.S. della Rosa a Santa Margherita Ligure.