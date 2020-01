‘Santa’: “Bernardin, nessun falso in atto pubblico”

Riceviamo e pubblichiamo

La dr.ssa Carpanini, Gip del Tribunale di Genova ha decretato oggi che Andrea Bernardin può essere processato dal Tribunale di Genova per il solo reato di presunto peculato, ma non per il reato di falso in atto pubblico, per la quale accusa, contenuta in una denuncia del sindaco, è stato prosciolto prima ancora di un processo. Il 20 maggio inizierà quindi il solo processo per peculato, essendo l’altro reato considerato dal Gip non sussistente, e la denuncia del tutto infondata, Il Bernardin, difeso dall’Avv. Luigi Del Pacchia, ha rifiutato qualunque procedura abbreviata di definizione del processo, proclamandosi sin da subito del tutto estraneo a qualunque accusa, dichiarando tramite il proprio legale di volere un processo pubblico, affinchè pubblica risulti la sua estraneità totale ai fatti.

In questa prospettiva, non ha aderito ad alcuna proposta transattiva del comune, pendente la quale, e trattative, il Gip aveva rinviato più volte la decisione. La sua innocenza sulla accusa di falso è stata provata oggi, e prima ancora di qualunque processo, cadendo quindi la prima costituzione di parte civile contro di lui del comune; sulla seconda accusa, nel processo che inizierà verranno chiamati a testimoniare tutti i politici locali, compresi molti degli attuali, e molti dirigenti del comune. Il Bernardin, una volta che saranno depositate le motivazioni del proscioglimento, valuterà le azioni legali da intraprendere per essere stato ingiustamente accusato.