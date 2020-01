Recco: il Giorno della Memoria con Gilberto Salmoni

Recco dedica due incontri al “Giorno della Memoria”. Venerdì 31 l’intervento di Gilberto Salmoni che sopravvisse al lager di Buchenwald, dove era stato rinchiuso con il fratello maggiore di 14 anni e medico. Dopo anni di silenzio, anche per il timore di non essere creduto, oggi Salmoni è presidente dell’Associazione Nazionale Deportati e, come la senatrice Liliana Segre, accetta di raccontare le atrocità vissute perché la gente ed in particolare i giovani sappiano.

Sia giovedì 30 alle 18, sia venerdì mattina alle 10, presso la sala polivalente, verrà proiettato il docufilm “La scuola del Mediterraneo – Ritorno a Villa palme”; il racconto di una storia vera, interpretato dagli studenti, quando a Recco esisteva una scuola per i ragazzi ebrei tedeschi sfuggiti al nazismo, poi prigionieri delle leggi razziali fasciste. Giovedì sarà presente anche Giuseppe Momigliano, rabbino capo della Comunità ebraica di Genova e Roberto Pettinaroli coordinatore della redazione di Chiavari del Secolo.