Recco: capolinea bus, scattata la rivoluzione

Bus Atp “sfrattati” dall’area attigua a via Ippolito d’Aste sottostante il viadotto ferroviario a Recco ed adibita a capolinea. I lavori di manutenzione straordinaria al viadotto impongono che l’area sia libera. Così questa mattina sono state tracciate aree bus in via Ippolito D’Aste, in via Fiume e in via Roma ai lati della rotatoria. E’ stato cancellato l’attraversamento pedonale centrale di via D’Aste e ricostruito in posizione più adeguata davanti al supermercato Picasso. L’edicola continuerà a lavorare per una decina di giorni; poi verrà collocato un nuovo chiosco in piazza Matteotti.