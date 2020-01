RASSEGNA STAMPA. In primo piano c’è la politica

Oggi, giovedì 23 gennaio, auguri a Ermegenziana. Mercati settimanali: Lavagna; Rapallo; Sori. Santi patroni, per gli obesi: San Leonardo (6 novembre). Parole: conciliante (di persona o carattere disposto a concedere facilmente la propria approvazione o a riconoscersi dalla parte del torto).

LA NOSTRA RASSEGNA STAMPA

Il Secolo XIX. Politica, dalle dimissioni di Di Maio ai bonifici a Toti.

Riva Trigoso: il ministro Guerini sabato al varo della Fremm. Sestri Levante: Comune-Università incontro sulla Baia del Silenzio. Casarza Ligure attende la Comer. Lavagna: spaccio di metadone, confermato l’arresto. Chiavari: fu uccisa a 16 anni da un’overdose, confermata la condanna del fidanzato. Chiavari: “Dov’è la targa a Elena Bono?”. Chiavari: Rupinaro, capigruppo all’incontro di sabato. Chiavari: scatta l’allarme per virus cinese. Chiavari: furti, rendere inaccessibili gli edifici abbandonati. Chiavari: Pos per l’ufficio Ica. Chiavari: obiettivo creatività per rilanciare il San Francesco. Chiavari: mercoledì Minella racconta il Campo 52. Chiavari non dimentica Giulio Regeni. Chiavari: al Luzzati laboratorio 3D.

Rapallo: Festival musicale estivo da quattro giorni. Rapallo ‘Selfie machine’ in arrivo per le feste di Luglio.

Camogli: passerella panoramica in via Molfino entro aprile. Recco: scoperti i vandali di Natale. Avegno a rischio dissesto finanziario.

Lumarzo: ristorante da 18 giorni senza telefono. Cicagna: riflessioni sull’olocausto. Lorsica:, gli unici cani di Maria ospitati nel rifugio. Santo Stefano d’Aveto: tempi lunghi per il ponte di Gramizza. Parco dell’Aveto: in un biennio da oltre mezzo milione (di euro).