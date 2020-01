Rapallo: “Obiettivo: restyling Poggiolino e polo sportivo”

Dall’ufficio stampa del Comune di Rapallo riceviamo e pubblichiamo

Maggioranza consiliare riunita, questa mattina, per discutere il tema del restyling del centro natatorio del Poggiolino. Dalla riunione è emersa unità d’intenti sulla necessità di un importante progetto di riqualificazione che rivisiti l’area del Poggiolino quale vero e proprio polo sportivo, il quale, data anche la posizione strategica (è situato nelle immediate vicinanze del casello autostradale) potrebbe ospitare molteplici eventi di grande livello. Sono in corso analisi per individuare la migliore forma di finanziamento. Tra le ipotesi, la più suggestiva vedrebbe, nell’ambito del progetto, anche la realizzazione di un palazzetto dello sport. Studi di fattibilità hanno mostrato che i lavori di restyling potranno essere eseguiti senza interrompere l’attività ordinaria della piscina comunale: elemento, quest’ultimo, che l’amministrazione comunale tiene in particolare considerazione.