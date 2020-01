Rapallo: “Mercato di piazza Venezia, come rilanciarlo”

Da Gianluca Cecconi, segretario del Circolo Pd di Rapallo, riceviamo de pubblichiamo

Come circolo PD di Rapallo non siamo “stupiti” nell’apprendere delle difficoltà in cui versa il mercato di Piazza Venezia, purtroppo da tempo andiamo dicendo di come Rapallo sia una città con molte sofferenze, nonostante il “nostro” Sindaco si dia da fare per far credere che tutto vada bene!

Siamo vicini a chi ogni giorno con fatica cerca di portare avanti il suo lavoro ma siamo anche convinti che si debba cambiare la mentalità di fare commercio nella nostra cittadina.

Il mercato giornaliero può essere anche una risorsa per il turismo cittadino, quindi va mantenuto ed aiutato è un fatto però che chi vive del proprio stipendio in questo momento si trovi anche costretto a non poter fare a meno della “grande distribuzione” che ovviamente offre prodotti a costi minori, o delle vendite on line, convenienti e veloci.

Come PD siamo convinti che si debbano creare le condizioni perché Rapallo non perda il suo “tessuto” economico fatto di piccole attività, bisogna trovare i giusti compromessi.

Chiediamo quindi più sinergie tra Amministrazione e Associazioni del commercio e anche un ascolto diretto dei cittadini che tutti i giorni potrebbero usufruire di questi servizi.

Il mercato giornaliero inoltre potrebbe rientrare come in precedenza scritto, in un percorso turistico ben definito, altri banchi con anche prodotti diversi da frutta e verdura, vedi ad esempio: “ pesto, vini, miele..” prodotti tipici del territorio che interessano il turista.

Questa potrebbe essere una soluzione per rilanciarlo.

Il PD di Rapallo ritiene e auspica che la città non perda queste attività ma soprattutto che non diventi una città “fantasma” o peggio ancora solo “dormitorio”.