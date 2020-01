Rapallo: Giacomo Raffo, primo incarico politico

Giacomo Raffo a 11 anni riuscì ad attirare l’attenzione di Silvio Berlusconi di cui era un ammiratore e a dialogare con lui. Oggi, a cinque anni di distanza, è un sedicenne, fans anche del sindaco di Rapallo Carlo Bagnasco e sostenitore convinto di Forza Italia.

Ieri è stato nominato “Referente del Coordinamento Provinciale di Forza Italia Giovani” per il Comune di Rapallo. A volergli assegnare l’incarico sono stati Luca Marcato, neo coordinatore provinciale di Forza Italia Giovani Genova e Angelo Francesco Dulbecco, coordinatore Regionale di Forza Italia Giovani Liguria

Giacomo Raffo saprà certo gestire con la massima attenzione e grande entusiasmo l’incarico. Dice: “A Luca e ad Angelo, vanno i miei più sentiti ringraziamenti per la fiducia. Sono molto determinato e non vedo l’ora di Iniziare a lavorare per continuare a difendere i nostri valori e per riportare Forza Italia sul territorio. Vorrei sinceramente ringraziare anche il neo coordinatore Regionale Carlo Bagnasco, i deputati Roberto Bagnasco e Roberto Cassinelli, il consigliere regionale Claudio Muzio, l’assessore Antonella Aonzo, i consiglieri comunali Giorgio Tasso e Mario David Mascia ed i tanti amici di Forza Italia per il costante sostegno. Da oggi, parte una nuova sfida e io non vedo l’ora!”