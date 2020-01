Pieve Ligure: Sagra della mimosa, concorso “Casseruola gialla”

Da Adraiana Adamo riceviamo e pubblichiamo

Nell’ambito delle iniziative della 63ª edizione della Sagra della Mimosa l’Associazione culturale e di promozione turistica “Golfo Paradiso” organizza per il secondo anno, in collaborazione con la Pro Loco di Pieve Ligure, una gara di cucina per non professionisti, gratuita: il 2° Concorso “Casseruola Gialla” 2020.

Le iscrizioni si devono fare entro martedì 4 febbraio con la scheda da rinviare via mail o consegnare a mano ad una delle persone indicate, debitamente compilata.

La gara avrà luogo giovedì 6 febbraio presso il Teatro Michele Massone di Pieve Ligure.

I piatti preparati dai partecipanti dovranno essere presentati tra le ore 16,30 e le 17,30 nel luogo indicato per la gara e non si potranno riscaldare.

I primi tre classificati, vincitori del Concorso, saranno proclamati il giorno della Sagra della Mimosa 2020, domenica 9 febbraio.

A ciascuno dei tre vincitori verrà consegnato un premio e una targa; a tutti i partecipanti verrà consegnato un Attestato di partecipazione insieme ad un omaggio.

E’ necessario attenersi al Regolamento di partecipazione, essendo state previste quest’anno alcune novità rispetto alla 1ª edizione del 2019, sia per quanto riguarda il tipo di pietanza da preparare sia per gli ingredienti tra cui sceglierne almeno uno.

Regolamento gara di cucina “ Casseruola gialla” 2020

Domenica 9 febbraio 2020, nell’ambito della 63ª Sagra della Mimosa di Pieve Ligure, si terrà la 2ª gara di cucina organizzata dalla Pro Loco di Pieve Ligure insieme all’Associazione “Golfo Paradiso” di Pieve Ligure.

Chi può partecipare

La partecipazione sarà gratuita e aperta a tutti, senza limiti di età, (i minori dovranno essere accompagnati da almeno un genitore), appassionati di cucina, non professionisti.

Categorie di pietanze

Ogni “ Chef per un giorno” dovrà cimentarsi nella preparazione di un piatto che abbia al suo interno almeno uno degli ingredienti di colore giallo/arancio stabiliti nell’elenco incluso e che darà tale colorazione all’insieme, senza utilizzo di coloranti artificiali e/o naturali.

Iscrizione alla gara

L’iscrizione si dovrà fare compilando un apposito Modulo (scheda di iscrizione), che sarà fornito via mail o personalmente dall’Associazione “Golfo Paradiso” e/o dalla Pro Loco di Pieve Ligure, alle persone che intendano iscriversi.

La scheda d’iscrizione andrà poi consegnata a mano o via mail, ad una delle seguenti persone, entro e non oltre il 4 febbraio 2020:

Adriana: 349 7443526; Paola: 335 7455475; Tina: 347 5964039

Mail: adrianaadamo@hotmail.com; paola-oli@libero.it; olivaritina@gmail.com

Insieme alla scheda d’iscrizione è necessario presentare la Ricetta scritta con l’elenco di tutti gli ingredienti utilizzati, i passaggi necessari per l’esecuzione e le indicazioni per la cottura (se necessaria).

Oltre alle proprie generalità si dovrà indicare il nome dato alla Ricetta specificando se si tratti di un Antipasto o Secondo piatto o di un Dolce.

Modalità e presentazione dei cibi

Il piatto già cotto e pronto dovrà essere presentato dal Concorrente il giorno:

giovedì 6 febbraio 2020 dalle ore 16,30 alle 17,30 presso i locali del Circolo Parrocchiale di Pieve Ligure (Teatro M. Massone) – P.zza San Michele – Pieve Ligure.

Ciascun concorrente dovrà predisporre due piatti: un piatto che verrà fotografato e un altro con una porzione di assaggio per la Giuria.

Il concorrente dovrà fornire una descrizione dettagliata del piatto con gli ingredienti utilizzati.

La Giuria composta da quattro Membri qualificati più il Presidente della Giuria, valuterà in tale giorno ciascun piatto presentato, assegnando un punteggio (segreto) e stilerà in seguito la classifica finale. I piatti presentati alla Giuria non possono essere riscaldati in cucina né in altro modo, né arrivare a metà cottura, ma già pronti, pena esclusione dal Concorso.

Valutazione della Giuria

Ad ogni piatto verrà assegnato un punteggio in base ad un voto (da 5 a 10) per ciascuno dei parametri indicati: presentazione visiva, gusto, originalità e creatività del piatto.

In caso di parita’ prevarra’ il voto del Presidente della Giuria.

Premiazione

Nel giorno della Sagra della Mimosa, il 9 di febbraio 2020, il Presidente della Giuria proclamerà i tre vincitori nell’ordine indicato dalla Giuria stessa.

Ad ogni vincitore sarà assegnato un premio ed una targa.

Ad ogni concorrente verrà consegnato un omaggio e una pergamena contenente l’Attestato di partecipazione al Concorso.

Il piatto del vincitore sarà pubblicato sulla pagina Facebook della Pro Loco di Pieve Ligure e sulla pagina Facebook dell’Associazione “Golfo Paradiso”.

Informazioni

Il Concorso avrà luogo solo se ci saranno almeno 10 partecipanti.

I moduli d’iscrizione si potranno ritirare nelle Sedi sopra indicate, richiedendoli o via mail o personalmente., alle persone già indicate

Adriana: 349 7443526; Paola: 335 7455475; Tina: 347 5964039

Via mail:

Adriana: adrianaadamo@hotmail.com; Paola: paola-oli@libero.it; Tina: olivaritina@gmail.com

Elenco degli ingredienti (tra cui scegliere almeno uno o più)

Pomodorino giallo, verdure gialle o arancio (carota, zucca e zucchine tonde gialle, cavolfiore giallo, peperoni gialli etc.), fiori gialli commestibili, frutta di colore giallo/arancio (limoni, arance, pompelmi, ananas, banane, albicocche, melone giallo, frutta esotica, semi di Alchechengi,etc.), patate gialle o altri tuberi gialli, pesci e crostacei di colorazione arancio/giallo (triglie, scorfano, salmone, trota salmonata, tonno, gamberi, cozze, ricci di mare, etc.), farine di colore giallo (di mais, farina di ceci, etc.) (No zafferano, curry, curcuma o altri coloranti).

N.B. tali ingredienti devono essere utilizzati nella preparazione e non per la decorazione del piatto.

Per ulteriori informazioni

Associazione Golfo Paradiso di Pieve Ligure:

info@golfoparadiso.com; adrianadamo@hotmail.com

010-3462167; 349-7443526

Pro Loco di Pieve Ligure

info@proloco-pieveligure.net

335- 7455475 ; 347-5964039

N.B.: nei giorni sotto indicati sarà possibile ritirare schede e regolamento (dalle h.10 alle 12)

25/01 (P.zza D’Amato – Pieve bassa) , 26/01 (P.zza S. Michele – Pieve alta)

01/02 (P.zza D’Amato – “ “) , 02/02 (P.zza S. Michele – “ “)