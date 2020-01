Lettere/ “Chiavari, un moderno depuratore a Preli”

Da Andrea Vaccari riceviamo e pubblichiamo

L’Italia odierna, lo si sa, è. paese dove la concretizzazione di ogni decisione richiede una vita media di 200 anni almeno, non meraviglia quindi il trascinarsi della telenovela sul maxidepuratore graziosamente elargito ai Chiavaresi.

A parte l’amara considerazione che purtroppo Chiavari a differenza di comuni meno importanti ma superautocelebrati ha scarso peso politico (come mai Rapallo, Santa e Sestri avranno il loro depuratore casalingo ma non Chiavari?), e stante la perdurante riparazione del depuratore già esistente mi chiedo perché non cogliere l’occasione per ammodernarlo (non me ne voglia l’accanito oppositore Sign. Renzullo) lasciando una buona volta ai comuni in pendente violazione la patata bollente di risolversi in casa il problema?

E dulcis in fundo dove diavolo passeranno le tubazioni colleganti Carasco e Lavagna col megadepuratore in fieri (fra 200 anni, appunto)?