Lavagna: “Porto, aspettiamo che Traversi si risponda”

Una situazione insolita e curiosa. Il chiavarese Roberto Traversi, in qualità di sottosegretario alle Infrastrutture, dovrebbe rispondere ad una interrogazione che lui stesso, in qualità di deputato, aveva inviato al ministero nel settembre 2018. Chiedeva delucidazioni sulle concessioni portuali di Lavagna e Santa Margherita. Non risulta che alcuno abbia risposto a quella interrogazione e oggi che Traversi è sottosegretario alle Infrastrutture, potrebbe dettare alla segretaria la risposta da lui stesso attesa da sedici mesi. Soprattutto renderla pubblica.

Il caso del porto di Santa Margherita sembra si stia risolvendo favorevolmente per la città e che ne sia data comunicazione ufficiale entro febbraio. Per il porto di Lavagna, in vista della scadenza della concessione, ci si augura possa essere assegnata direttamente al Comune che risolverebbe tutti i suoi problemi dovuti al dissesto finanziario su cui indaga la Procura della Corte dei conti che individuerà i responsabili cui addebitare i costi.

A ricordare l’interrogazione di Traversi è l’Associazione Oras che scrive: “Nel settembre del 2018, la stampa on-line e cartacea del levante ligure dava notizia di una interrogazione posta al Ministero delle Infrastrutture a firma Roberto Traversi, avente ad oggetto le concessioni portuali di Lavagna e Santa Margherita Ligure.

Non avendo ad oggi avuta conoscenza di una evoluzione del procedimento e in considerazione della carica assegnatagli di Sottosegretario al Mit, sarebbe assai utile che la medesima stampa che dette risalto all’encomiabile procedimento, potesse oggi rendere edotta la popolazione dello stato della procedura, ricevendo notizie in merito”.