Cogorno: ‘Ruscalla bassa’, lavori per una strada sicura

Dall’ufficio stampa del Comune di Cogorno riceviamo e pubblichiaamo

Sono in corso da martedì 21 gennaio i lavori di miglioramento della piattaforma stradale e realizzazione di un nuovo manto di asfalto, con idoneo strato di conglomerato bituminoso, lungo la strada comunale di “Ruscalla bassa”.

A seguito del sopralluogo nella mattina di venerdì 17 gennaio delle Amministrazioni e dei tecnici Comunali di Cogorno e Lavagna, dell’Ing. Sergio Brizzolara, già Direttore Lavori di Somma Urgenza per “Ruscalla bassa” – via Padre Mazzino – e del Comandante della Polizia Municipale di Lavagna, è stata redatta una relazione tecnica, a firma dell’Ing. Brizzolara, che consente il transito dei mezzi di cantiere impegnati nei lavori del Comune di Cogorno, in deroga all’Ordinanza di chiusura totale emanata dal Comune di Lavagna a seguito dello smottamento in via Barattini.

Dichiara l’architetto Sebastiano Rossello, Responsabile dell’Area Vigilanza, Infrastrutture e Territorio del Comune di Cogorno: “Tutto ciò ci consentirà di creare una viabilità alternativa percorribile nella maniera più sicura e corretta possibile a tutto vantaggio degli abitanti della zona. Una decina di giorni, la durata prevista dei lavori”.

E’ da tempo che l’Amministrazione Comunale di Cogorno è impegnata nella risoluzione della problematica rappresentata dalle strade comunali “senza sbocco”. E’ oramai pronto ed a breve sarà oggetto di approvazione da parte della Giunta Comunale di Cogorno il progetto esecutivo per le “Opere di completamento per il collegamento della nuova viabilità di Ruscalla con la S.P. 32 Lavagna – Cogorno” progetto che prevede un costo complessivo di circa 160.000,00 €. Quest’Opera, dopo che l’Amministrazione Comunale di Cogorno è giunta alla definizione del tracciato di unione tra le località “Ruscalla bassa” e la S.P. 34 Lavagna – Cogorno, consentirà di allargare e rendere agevolmente transitabile l’ultimo tratto sino all’innesto con la S.P. 34.

L’Opera è stata inserita a gennaio 2020, su richiesta del Comune di Cogorno, nel “Fondo strategico Regionale – Piano Strade 2020” istituito dalla Regione Liguria, come intervento di messa in sicurezza delle strade comunali per poter accedere alla prevista parte di finanziamento.