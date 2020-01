Dall’ufficio stampa del Comune di Chiavari riceviamo e pubblichiamo

Domani mattina, venerdì 24 gennaio alle ore 11, il Sottosegretario di Stato per le Infrastrutture e i Trasporti On. Roberto Traversi, unitamente al primo cittadino Di Capua, presenterà il finanziamento del Mit per il progetto di abbattimento delle barriere architettoniche della stazione ferroviaria di Chiavari.