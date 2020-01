Chiavari: palestre via Gastaldi, “Ci dissociamo da ogni polemica”

Da Stefano Braschi riceviamo e pubblichamo

La Chiavari Ring Lotta si dissocia da qualsiasi notizia riportata dai media su presunti malcontenti relativi ai lavori che interessano la manutenzione delle palestre di via Gastaldi a Chiavari. Palestre in cui la Chiavari Ring Lotta conserva la sua storica sede. In aggiunta, purché impossibilitata a presenziare all’odierna riunione tenutasi negli uffici comunali e riguardante lo stato di avanzamento dei lavori, la dirigenza ringrazia il Comune di Chiavari e l’Amministrazione per quanto è in atto per riqualificare le palestre e per il rilancio degli sport che vi vengono praticati.