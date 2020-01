Chiavari: Ligure Popolare apre la sede in corso Garibaldi

Da Gabriele Pisani, consigliere regionale Liguria Popolare, riceviamo e pubblichiamo

Una sede aperta a tutti per promuovere il confronto e l’ascolto in merito alle tematiche più importanti per il territorio: da domani venerdì 24 gennaio la sede chiavarese di Liguria Popolare (che si trova in corso Garibaldi 17/5) è accessibile ogni venerdì dalle 17.30 alle 19.30 a chiunque voglia approfondire la conoscenza del lavoro svolto da Liguria Popolare e dal consigliere regionale Gabriele Pisani.

“Il nostro progetto politico si basa sull’ascolto, sulla concretezza e sulla moderazione – spiega Pisani – e con questi valori ben saldi stiamo lavorano in vista delle regionali 2020. In questo senso io mi occupo in particolare del coordinamento e dell’organizzazione per la provincia di Genova, dove l’interesse verso la nostra proposta aumenta giorno dopo giorno. Complice anche il fatto che, in un’epoca in cui la forma viene prima della sostanza, noi lavoriamo sodo per il bene comune senza troppi proclami, consapevoli dei nostri limiti, ma fiduciosi del sostegno di tutti”.

Liguria Popolare correrà al prossimo appuntamento elettorale regionale con proprie liste in tutte e quattro le province liguri come componente moderata del centro destra.

“Come sempre resto a disposizione per intercettare le necessità del territorio e per cercare insieme delle soluzioni – aggiunge il consigliere regionale Gabriele Pisani – è mia intenzione anche proseguire nel lavoro in vista delle regionali 2020, per poter creare una squadra forte e accomunata dalla volontà di portare la propria esperienza al servizio delle persone e del territorio”.

La sede di Chiavari da domani 24 gennaio 2020 sarà aperta ogni venerdì dalle 17.30 alle 19.30.