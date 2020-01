Chiavari: la programmazione al cinema Mignon

Dal Cinema Mignon di Chiavari riceviamo e pubblichiamo

Giovedì 23 gennaio

Piccole donne

ore 16.30 – 21.00

Regia: Greta Gerwig – Con: Saorse Roonan – Emma Watson – USA, 2020 – 135′

C’era bisogno di un altro film tratto dall’immortale libro di Louisa May Alcott, soprattutto dopo l’ottima versione realizzata negli anni Novanta? Probabilmente sì perché i tempi cambiano e la sensibilità – per fortuna – si evolve: sono questi gli anni del movimento Me Too ma anche della serie super premiata The Handmaid’s Tale che comunque da soli non bastano a riassumere una maggiore e più evidente consapevolezza delle donne nel contrastare l’altrettanto evidente arretratezza di un certo pensiero tutto al maschile. Quindi ecco, di nuovo Piccole donne, con un parterre di attori straordinari e la volontà di riaffermare – come nello stesso libro – quella “strenght” tutta femminile che è ben presente nelle diverse sfaccettature nel libro datato 1868.

Da venerdì 24 a lunedì 27 gennaio

Jojo Rabbit

ore 15.10

Regia: Taika Waititi – Con: Roman Griffin Davis, Tomasin MacKenzie – Germania, 2020 – 108′

Al centro della narrazione del film troviamo il giovanissimo Jojo Betzler che a 10 anni ha molte difficoltà a relazionarsi con i suoi coetanei. Sempre impacciato viene appunto chiamato Jojo Rabbit – coniglio – appunto per sottolineare con la crudeltà di certi bambini, sostenuti dagli adulti in divisa nazista, le sue difficoltà. Per cercare di affrontare un mondo che gli sembra sempre ostile, Jojo si rivolge allora al suo amico immaginario che ha il volto di Adolf Hitler e che è interpretato dallo stesso regista. Ma il giovanissimo comincia a porsi molte domande sulla legittimità di quanto gli viene insegnato a scuola e nel campo di addestramento, quando scopre che la madre nasconde in soffitta Elsa, una ragazza ebrea. Tra Jojo e Elsa nasce un’amicizia che porta il ragazzino a guardare con altri occhi quanto sta succedendo intorno a lui e a dubitare sulla bontà degli insegnamenti relativi al nazismo che riceve.

Piccole donne

ore 17,15 – 21,00

Lo spettacolo di domenica 26 alle ore 21,00 è in lingua originale con sottotitoli in italiano

Martedì 28 e mercoledì 29 gennaio

Rassegna: “Lamaca”

La mia vita con John F. Donovan

Martedì ore 15,05 – 17,20 / Mercoledì ore 21,15

Regia: Xavier Dolan – Con: Kit Harington, Natalie Portman – USA, 2019 – 123′

Rupert Turner ha otto anni e una passione smisurata per John F. Donovan, star della televisione americana e supereroe sul grande schermo. Fan irriducibile, avvia con lui una corrispondenza regolare che nasconde a tutti, anche alla madre, giovane donna in ambasce che prova a ricostruirsi una vita. Il segreto non sfugge però al bullo della scuola, che ruba le lettere di Rupert scatenando la sua ira e la reazione sproporzionata dei media. Ma Rupert è più forte di tutto, perfino del suo idolo di cui segue le tracce diventando un attore altrettanto affermato. Una celebrità che adesso si confessa al microfono di una giornalista scettica a cui racconta la sua vita con John F. Donovan.

“Evento speciale”

L’amica geniale – Storia del nuovo cognome

Martedì ore 21,30 / Mercoledì ore 15,15 – 17,30

Anteprima dei nuovi inediti episodi della seconda serie

L’evento speciale, diretto da Saverio Costanzo e tratto dal best seller da 10 milioni di copie vendute di Elena Ferrante, arriva in sala a distanza di poco più di un anno dal grande successo del primo appuntamento cinematografico (quasi 50.000 spettatori e oltre 500.000 euro al box office italiano) e di quello televisivo (una media di oltre 7 milioni di telespettatori a puntata) e trascinerà il pubblico nelle vicende della giovinezza di Lila ed Elena.